Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live» рассказал , что российские военнослужащие ликвидировали говорящих на немецком языке.

Наемников на данном направлении ликвидировали бойцы спецназа «Ахмат». Спикер отметил, что командование ВСУ направляет украинских солдат без опыта и квалифицированной подготовки на передовые позиции. Генерал-майор не считает, что подготовка иностранных солдат более высокая.

На одном направлении были замечены военные, которые разговаривали на немецком языке. На данном участке боевые задания выполняли две команды бойцов «Ахмата». Наемники гарантированно понесли большие потери.

«Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал Алаудинов.

Генерал-майор Алаудинов отметил, что наемники из любых стран морально и физически не выдерживают сильного напора Армии России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт, расположенный в ДНР.