ВС РФ освободили Карловку в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Карловка в ДНР. Отмечается, что добиться успехов в продвижении помогла группировка войск «Центр».

Карловка расположена в Покровском районе ДНР. После начала специальной военной операции (СВО) местные жители покинули село. Населенный пункт расположен на берегу Карловского водохранилища.

Как отмечают эксперты, Карловка является немаловажным районом, освободив который у российских военнослужащих открываются пути на Селидово.

Для ВСУ Селидово представляет собой важный опорный пункт в обороне Покровска, благодаря своему расположению на стратегически значимых высотах. Украинские силы использовали инфраструктуру закрытой шахты им. Д.С. Коротченко и находящиеся там терриконы для организации обороны.

Для российских войск город служит одним из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), который находится примерно в 20 км.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о практически полном освобождении Дзержинска (в украинской версии — Торецка).