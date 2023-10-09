Александр Новак: Контроль цен на топливном рынке – первоочередная задача правительства

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил, что правительство предпринимает все меры, чтобы не допустить роста цен на топливо, сообщает агентство « РИА Новости ».

Александр Новак отметил, что запрет на экспорт бензина из России, а также на поставки дизельного топлива по железной дороги за границы РФ, сохраняется. Цель – обеспечить достаточным количеством топлива внутреннего потребителя и не допустить повышения оптовых цен.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал контроль над ценообразованием главной задачей правительства на данный момент. Спикер поручил лично вице-премьеру РФ Александру Новаку и Минэнерго мониторить изменение цен и не допускать роста.

«Очень важно и вам лично, и министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно то, что касается ценообразования», - заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин

Первоочередная задача – решать проблемы внутреннего рынка. При условии его стабильной работы можно начинать экспорт, отметил глава правительства. В пятницу, 6 октября, правительство РФ позволило компаниям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведенной продукции, отправлять часть дизельного топлива на экспорт при условии использования трубопроводов.

Ранее президент Владимир Путин высказал мнение, что могло спровоцировать рост цен на топливо.