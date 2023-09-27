Путин призвал депутатов следить за ценами на топливо, а компаниям не спешить с экспортом

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого уделил особое внимание вопросам поставок топлива и ценоформированию, пишет агентство « РИА Новости ».

«Мы же знаем из-за чего это происходит, и в связи с ценами на нефть понимали, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», - отметил президент Владимир Путин

С целью предотвращения роста цен на топливо президент Владимир Путин призвал в первую очередь направлять бензин на внутренний рынок. После того, как потребности потребителей будут обеспечены в полном объеме, бензин можно экспортировать.

Кроме того, президент дал поручение членам правительства оперативно реагировать на ситуацию, которая складывается с топливом на территории России. Важно сотрудничать с нефтяными компаниями.

«Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали», - подчеркнул президент.

Успешное развитие нефтяных компаний положительно отражается на экономике России, поэтому правительство должно быть заинтересовано в их развитии. Но на жителях России это никак не должно отражаться, пишет агентство «РИА Новости».

Жители России обеспокоены повышением цен на топливо. В Нижегородской области представители коммунистической партии собирали подписей жителей и отправляли жалобу правительству с просьбой проверить законность повышения цен.

Эксперт Александр Хуруджи призывал как можно чаще поднимать в общественном пространстве вопрос стоимости топлива, чтобы правительство начало предпринимать меры.