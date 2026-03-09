Алгоритм для замерзших от ГД: как заставить УК пересчитать плату за горячую воду, если из крана течет едва теплая

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил россиянам о правилах перерасчета за некачественную горячую воду. В беседе с ТАСС парламентарий разъяснил механизм, по которому потребители могут требовать снижения платы, если температура воды из крана не дотягивает до нормативов.

По словам депутата, в его адрес регулярно поступают обращения от граждан, столкнувшихся с этой проблемой. Действующие нормы СанПин четко определяют: горячая вода должна быть в диапазоне 65–70 градусов Цельсия. Если фактическая температура ниже, управляющая компания обязана сделать перерасчет.

Формула проста: за каждые три градуса отклонения плата снижается на один процент, отметил депутат. В случаях, когда вода едва теплая и ее температура опускается ниже 40 градусов, расчет должны производить уже по тарифу, предусмотренному для холодного водоснабжения.

Кошелев пояснил алгоритм действий для жильцов. Первым делом необходимо направить в управляющую компанию письменное заявление с требованием провести замеры и зафиксировать нарушение. Представитель УК обязан явиться в квартиру, измерить температуру и составить соответствующий акт. Именно этот документ становится основанием для перерасчета.

«Если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы; если температура ниже 40 градусов, расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду», — пояснил депутат.

Если коммунальщики игнорируют требования или уклоняются от визита, парламентарий советует не останавливаться. Следующая инстанция — Государственная жилищная инспекция, куда можно обратиться как лично, так и через официальный сайт. Крайней мерой, по словам Кошелева, должно стать заявление в Роспотребнадзор.

Ранее эксперт Бондарь рассказал, что россияне могут в марте оплатить ЖКУ за февраль до 15 числа.