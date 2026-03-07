В квитанции все еще старая дата оплаты? Это не штраф, а переходный период, о котором молчат УК

Россияне, получившие в февральских платежках за коммуналку привычную дату оплаты «до 10 марта», могут не беспокоиться. Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости разъяснил , как действовать в переходный период.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь платежные документы за жилое помещение и коммунальные услуги должны поступать гражданам до 5-го числа каждого месяца. Сам же платеж за предыдущий месяц необходимо вносить не позднее 15-го числа. Важно отметить, что этот единый срок теперь действует на всей территории страны.

Эксперт отметил, что февральские квитанции, которые пришли гражданам в конце февраля — начале марта, могли быть напечатаны по старым правилам и содержать прежнюю дату. Эксперт советует в такой ситуации ориентироваться на новое законодательство. Оплатить счета можно до 15 марта, а заодно обратить внимание управляющей компании на некорректную дату в платежном документе.

«Если в вашей квитанции за февраль все еще стоит "10 марта", тут может быть причина в обычном "человеческом факторе". Расчетные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по "старинке". Не паникуйте, если вы видите в квитанции "Просим оплатить счет до 10 марта". Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — рассказал Бондарь.

Специалист обратил внимание на законодательную норму, согласно которой основанием для начисления пеней является исключительно факт образования задолженности. Любые попытки управляющей компании выставить штрафные санкции ранее этого срока считаются противозаконными. Столкнувшись с таким произволом, собственник вправе инициировать проверку, направив официальное обращение в Государственную жилищную инспекцию.

«Если захотите обратить внимание на неправильную дату в платежке и дисциплинировать свою управляющую компанию, можно отправить им короткое обращение через ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом», — отметил Бондарь.

Ранее сообщалось, что еще 14 управляющих организаций Подмосковья получили лицензии с начала года.