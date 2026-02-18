Алименты, вред здоровью, потеря кормильца: эти долги взыщут при любых обстоятельствах даже у участников СВО

В ходе обширной беседы с REGINS заместитель руководителя ГУ ФССП России по Московской области Игорь Никишин ответил на важный вопрос: распространяется ли право на приостановку исполнительного производства на все категории долгов.

«В рамках социально значимых категорий данная мера не применяется», — отметил Игорь Никишин.

Как пояснил представитель ведомства, закон предусматривает ряд исключений. Приостановить взыскание не получится по социально значимым обязательствам.

В перечень таких производств входят дела о выплате алиментов, компенсации ущерба, причиненного здоровью или жизни, возмещении вреда в связи с потерей кормильца, а также требования имущественного характера, возникшие вследствие коррупционных нарушений. Эти категории защищены особым образом и остаются под контролем даже в период участия гражданина в боевых действиях.

