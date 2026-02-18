Имущество — на нужды фронта: конфискованные активы Подмосковья отправились в зону СВО

В 2025 году судебные приставы Подмосковья в рамках служебных полномочий передали Министерству обороны РФ 229 единиц конфискованного имущества, которое направили на нужды специальной военной операции. Такими данными в интервью REGIONS поделился заместитель руководителя Главного управления ФССП России по Московской области Игорь Никишин.

Однако поддержка военнослужащих не ограничивается лишь исполнением судебных решений. Сотрудники Главного управления и их родные на постоянной основе участвуют в сборе гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи. Дети работников ведомства регулярно отправляют бойцам трогательные рисунки и письма с теплыми словами поддержки.

Кроме того, в 2025 году личный состав Главного управления перечислил военным подразделениям более 5,2 млн руб. материальной помощи — средства собирали централизованно, чтобы поддержать тех, кто сегодня находится на передовой.

Поддержка бойцов и их семей — это не разовая акция, а системная работа в Подмосковье, в которую включены самые разные ведомства. Интервью приурочено празднованию Дня защитника Отечества. В нынешнем году праздник выпадает на следующий понедельник. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены различные социальные льготы.

Нормы, регулирующие поддержку военнослужащих и их семей, ранее комментировали представители ведомства — судебные приставы Подмосковья подробно остановились на этом вопросе.