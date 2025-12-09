Алкоголь вводит в заблуждение, а «капуста» согревает: пять правил от врачей скорой помощи для выживания в мороз

Медики рекомендуют россиянам в морозные дни не забывать о правиле «капустного» наряда: первый слой одежды должен быть сухим и теплым, второй — согревающий, третий — спасающий от ветра и сырости. Эти и другие советы дали специалисты скорой медицинской помощи Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, первыми от мороза страдают уши, нос и щеки. Это важно учитывать при выборе одежды. Желательно покупать обувь на размер больше нужного, чтобы можно было надевать теплые носки.

Третье правило, о котором напомнили медики, — отказ от спиртных напитков. Алкоголь не согревает, а, напротив, вводит тело в заблуждение. В итоге человек может расслабиться и не почувствовать первые признаки обморожения. Четвертое правило — постоянное движение на улице, ведь оно улучшает кровообращение. Пятая рекомендация специалистов — прислушиваться к своим ощущениям.

«Если кожа онемела, побелела или стала ледяной, это прямой сигнал немедленно бежать в тепло», — указано в статье.

Медики советуют всегда своевременно реагировать на проблему. Если человек понял, что сильно перемерз, важно зайти в теплое помещение. Никогда не стоит сомневаться, идти к врачам или нет. Переохлаждение и обморожение приводит к серьезным последствиям. Оперативно оказанная помощь снижает такие риски.

