Алкостримы, побои и сбор денег: популярную блогершу Олесю Люциферовну* приговорили к колонии общего режима

В Кузбассе местная жительница признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный СК.

По информации издания, перед судом предстала блогер, которая проводила прямые трансляции под ником Олеся Люциферовна*. Женщина неоднократно устраивала в прямом эфире алкостримы. Подписчики видели ее дочь: мать принуждала ребенка просить у аудитории деньги. Горожанка проявляла агрессию в отношении 12-летней дочери. В ее адрес звучала нецензурная брань. Периодически женщина угрожала дочери. Поведение местной жительницы привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

«Собранные следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимой жительницы г. Кемерово. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — сообщили в региональном СК.

По информации регионального СК, с января 2023 года по январь 2025 года женщина не уделяла должного внимания дочери. Она неоднократно наносила удары руками и резиновым шлангом. Некоторые инциденты происходили, когда мама подростка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов передали материалы дела суду. На их основании женщине назначили 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание жительница Кузбасса будет в исправительной колонии общего режима.

«Ранее женщина уже была осуждена за совершение другого преступления», — отмеечно в сообщении ведомства.

По данным ведомства, мать также лишена родительских прав в отношении дочери. Девочка передана под опеку близкому родственнику.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским, его деятельность на территории страны запрещена.

**Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.