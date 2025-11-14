«Интервью за решеткой»: суд назначил иноагенту Дудю почти два года колонии

Мировой суд Москвы заочно приговорил журналиста Юрия Дудя* к году и десяти месяцам колонии. Обвинение основано на нарушении им законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу, фигурантом которого значится журналист Юрий Дудь. Судья назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и десять месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Заседание проходило в заочном формате, так как сам блогер находится не в России и был объявлен в розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили два административных штрафа на общую сумму 85 тыс. руб., которые Дудь получил за отсутствие маркировки в своих материалах. По версии следствия, он продолжил распространять контент без упоминания статуса иноагента, что после повторного нарушения переквалифицировали в уголовное преступление.

Защита настаивала на прекращении дела, признавая формальный состав правонарушения, но указывая на его малозначительность. Однако суд полностью согласился с позицией обвинения, которое и запрашивало для фигуранта именно такой срок. Юрий Дудь был внесен Минюстом в реестр иноагентов в апреле 2022 года, и с тех пор против него неоднократно возбуждали административные производства.

Ранее Лебедев захотел обжаловать решение суда по иску Мизулиной в кассации.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.