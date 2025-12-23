Аллергия, апатия и нагрузка на сердце: врачи считают температурные скачки в 10-15 градусов опаснее мороза
Врач Сайно предупредила, что резкие перепады температуры опаснее мороза
Врач из Пироговского Университета Ольга Сайно предупредила о серьезных рисках для здоровья, связанных с резкими перепадами температур, сообщил tagilcity.ru.
Эксперт пояснила, что особенно уязвимыми являются люди с хроническими заболеваниями, у которых температурные скачки могут спровоцировать обострение. В то же время здоровый организм обладает способностью к адаптации. В пресс-службе РНИМУ уточнили, что критически опасным считается перепад в 55 градусов, который возникает, например, при выходе из помещения с температурой +25 °С на мороз в -30 °С.
Даже суточные колебания в диапазоне 10-15 градусов уже способны значительно повлиять на самочувствие, а превышение этого порога усугубляет негативное воздействие. Для здорового человека безопасными считаются колебания в пределах 1-10 градусов. Таким образом, опасность представляют не только резкие изменения уличной температуры, но и быстрый переход из нагретого помещения в холодную внешнюю среду.
