Аллерголог-иммунолог Болибок рассказал, что делать после атаки медузы

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал алгоритм действий после укуса медуз, которые атаковали побережья Черного и Азовского морей.

Врач рассказал, что у пострадавшего в первую очередь возникает дерматит. Участок тела краснеет и зудит. Могут также появляться волдыри. Неприятные ощущения не проходят длительный период времени, потому что под кожу человека проникают маленькие иголочки. Они находятся там длительное время. Иногда у отдыхающих повышается температура, появляется недомогание и слабость.

Аллерголог-иммунолог рассказал, что азовские и черноморские медузы менее ядовитые, чем их средиземноморские «родственники». После укуса важно оказать первую медицинскую помощь: промыть пораженный участок кожи чистой пресной водой, промокнуть, но не растирать. Место укуса необходимо укрыть от солнца. Пострадавшему первое время рекомендовано пить много воды.

Эксперт рассказал, что против зуда помогут противозудные, антигистаминные или противоаллергические средства.

«Если стало совсем плохо ребенку или взрослому, сильная слабость, потеря сознания, надо обращаться к врачу», — посоветовал Владимир Болибок.

Ранее биолог Евсюков назвал причину появления большого количества медуз на побережье Азовского моря и неприятный запах у воды.