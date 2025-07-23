Россиян предупредили об опасности на Азовском море

Эксперт пояснил, что Азовское море питают пресные реки. Однако в последнее время их приток уменьшился. Теперь вода в море стала более соленой, чем была ранее. Изменения в природе повлияли также на появление медуз. Их сносит из Черного моря через Керченский пролив.

«Нужно понимать, что последние несколько лет происходит осолонение Азовского моря. Из-за этого медуз становится все больше», — рассказал кандидат биологических наук, доцент Александр Евсюков.

По информации издания, отдыхающие туристы оставляют негативные отзывы о состоянии пляжей на Азовском море. По их словам, в воде и на берегу наблюдается большое количество медуз. В случае соприкосновения с кожей у некоторых россиян проявляется зуд, покраснение и тошнота. Отдыхающие также рассказывают о неприятном запахе.

Зоолог Евсюков рассказал, что медузы не обладают специфическим запахом. Он предположил, что животные массово гибнут из-за жаркой погоды и недостаточного количества еды. Вследствие разложения организмов появляется неприятный запах.

«Чем больше становится медуз, тем меньше пищи приходится на каждую конкретную особь. Таким образом регулируется численность у всех животных», — объяснил собеседник RostovGazeta.

Эксперт рассказал, что при прикосновении к медузе могут появляться неприятные ощущения. Если погладить животное, то ничего не произойдет. Зуд и покраснение быстрее проявится на более тонкой коже, например, на груди или животе. Ощущения можно сравнить с получением химического ожога. Жжение появляется из-за стрекательных клеток, которые вырабатывают медузы во время опасности или на охоте.

«Однако тошнота или головная боль от медуз вряд ли возможна. Настолько сильным отравление от медуз быть не может», — уверен зоолог.

Ранее сообщалось, что россиян 10 часов не кормили и не давали купить воду на экскурсии в Турции.