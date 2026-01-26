Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский из «Сургутнефтегаза» в 1987 году с отличием окончил Уманский техникум механизации сельского хозяйства, сообщил muksun.fm. По мнению редакции, он стал примером того, как можно построить головокружительную карьеру в нефтегазовой сфере, не будучи выпускником университета имени Губкина или ТИИ.

В Татьянин день невольно вспоминаются годы студенчества. Muksun.FM изучил, какие вузы заканчивали ключевые фигуры нефтегаза Югры. Так, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в 1973 году окончил Тюменский индустриальный институт, который теперь известен как Тюменский индустриальный университет. В стенах этого же учебного учреждения учился владелец «ИНТЭК-Западная Сибирь» Сергей Великий.

«Не менее популярен у нефтяников из топ-100 Уфимский государственный нефтяной технический университет. Его выпускники в разные годы: Алексей Кшесинский — директор „Газпром трансгаз Югорск“ и Дмитрий Колупаев — новый глава „Газпромнефть-Хантос“», — указано в материале Muksun.FM.

По информации издания, основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов получил высшее образование, окончив Азербайджанский институт нефти и химии в 1974 году. Его коллега, руководитель «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Яскин, является выпускником Альметьевского нефтяного института в Татарстане. Этот вуз традиционно играет ключевую роль в подготовке высококвалифицированных кадров непосредственно в регионе активной нефтедобычи.

