Альтернативная энергетика Волгоградской области не развивается из-за санкций

В рамках спецпроекта «Тепловая карта» редакция рассказывает, что солнечная энергетика продолжает успешно и стабильно развиваться в регионе. Проблемы есть со строительством СЭС и ВЭС в связи с санкциями, введенными против России. Так, датская компания Vestas выступала крупным инвестором. Два года назад компания отказалась от дальнейшего сотрудничества.

В рамках инвестиционного проекта планировалось построить шесть станций, работающих от альтернативной энергии. В эксплуатацию ввели только Котовскую ВЭС. Еще две станции будут достроены к 2028 году. Финансирование предоставляют отечественные компании.

Самая мощная электростанция в регионе — Волжская ГЭС, суммарная мощность которой 2 693 МВт. Ни одна традиционная станция не может вырабатывать столько энергии.

Ранее мы сообщали, что Армия России нанесла ночной удар по военным объектам Украины в ответ на обстрел ВСУ российских предприятий нефтегазовой промышленности.