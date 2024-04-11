Минобороны назвало ночной удар по Украине ответом на атаки нефтегазовой отрасли РФ
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Российская армия нанесла ответный удар по энергетическому украинскому комплексу в отместку за попытки боевиков атаковать различные объекты из нефтегазовой сферы на территории России. Об этом сообщили представители министерства обороны. Это заявление привели РИА Новости.
По утверждению военных, все атаки производились при помощи высокоточного оружия, а также с использованием беспилотников.
«Нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», - сообщили в военном ведомстве итоги удара.
В минобороны считают, что все цели удара были достигнуты, намеченные цели были поражены. Все это было сделано в ответ на попытки ВСУ атаковать российские энергетические объекты.
Ранее организация «Центрэнерго Украины» признала, что российский ракетный удар уничтожил Трипольскую ТЭС, самую мощную электростанцию в Киевской области. Она снабжала энергией не только этот регион, но еще и Черкасскую и Житомирскую области.