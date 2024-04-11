Минобороны назвало ночной удар по Украине ответом на атаки нефтегазовой отрасли РФ

Российская армия нанесла ответный удар по энергетическому украинскому комплексу в отместку за попытки боевиков атаковать различные объекты из нефтегазовой сферы на территории России. Об этом сообщили представители министерства обороны. Это заявление привели РИА Новости .

По утверждению военных, все атаки производились при помощи высокоточного оружия, а также с использованием беспилотников.

«Нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», - сообщили в военном ведомстве итоги удара.

В минобороны считают, что все цели удара были достигнуты, намеченные цели были поражены. Все это было сделано в ответ на попытки ВСУ атаковать российские энергетические объекты.

Ранее организация «Центрэнерго Украины» признала, что российский ракетный удар уничтожил Трипольскую ТЭС, самую мощную электростанцию в Киевской области. Она снабжала энергией не только этот регион, но еще и Черкасскую и Житомирскую области.