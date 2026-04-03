Алые паруса, разводные мосты и кофе на вынос: что романтизирует в Петербурге человек, переехавший из Нижнего Новгорода

Ивент-менеджер Глеб Дружинин стал героем цикла интервью с жителями Санкт-Петербурга, в рамках которого поделился мнением об особенностях жизни в городе, сообщил rosbalt.ru.

Глеб рассказал, что Петербург всегда вызывал у него романтические ассоциации: «Алые паруса», разводные мосты, Эрмитаж и вкусный кофе на вынос. По его мнению, некоторым жителям небольших населенных пунктов иногда не хватает особенного настроения в городе.

Глеб высказал мнение, что образ современного коренного петербуржца, как и коренного москвича, отличается от прошлых описаний. По его мнению, сейчас уже нет отличия между горожанами. Однако в маленьких перифериях есть понимание, что столицы — это престиж, комфорт и высокий достаток.

«А петербуржцы, наверное, очень радушные: в их сообщество очень легко вливаешься, становишься своим. По юности, помню, когда приезжали знакомые из столиц в Новгород, они — по речи, развитию, образу мыслей — казались какими-то инопланетянами. Сейчас понимаю, что просто я тогда не особо умным был», — высказал мнение ивент-менеджер Глеб.

Глеб высказал мнение, что проживая в городе, сложно понять его особенности. Только уехав и сменив образ жизни, а потом вернувшись, можно уже делать выводы. Так, Глеб приехал в Петербург из Нижнего Новгорода. Теперь он может сравнить. Ивент-менеджер считает, что его родной город обстоятельный.

Глеб рассказал, что в Петербурге есть разные места: в одних можно спокойно посидеть с книгой и понаблюдать за спортсменами, вышедшими на пробежку. В других — насладиться исторической атмосферой, в третьих — оказаться в центре жизни города.

