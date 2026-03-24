В Подмосковье запустили шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Подмосковье стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая в 2026 году будет приурочена к Году единства народов России и Международному году добровольцев. Об этом объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл Премии — выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик», — отметил Сергей Кириенко.

По его словам, финалисты премии смогут войти в состав областных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни. Кроме того, они примут участие в образовательных программах и экспертных площадках. Заявку могут подать волонтеры и наставники, проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество). В международной части номинации две тематики — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее».

Подать заявку можно на сайте до 24 мая. Среди нововведений этого сезона — специальная номинация «Сила единства», посвященная Году единства народов России. Помимо этого, впервые при оценке заявок будет использоваться искусственный интеллект в качестве дополнительного инструмента для жюри.

Награждение победителей премии пройдет в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

* Возрастное ограничение 12+