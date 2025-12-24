Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что 2025 год может оказаться последним мирным годом в Европе. Политик связал эту угрозу не с конфликтом на Украине, а с упадком Запада. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Magyar Nemzet, сообщило РИА Новости.

Орбан указал, что десятилетия после 1945 года прошли под знаком страха перед новой большой войной. Сегодня, по его оценке, эта эпоха завершается, уступая место новой геополитической реальности. Премьер видит в украинско-российском противостоянии не причину, а симптом более глубокого системного кризиса.

Главная причина, по мнению политика, — политический, экономический и социальный упадок Западной Европы, начавшийся в середине 2000-х годов и усугубившийся из-за неудачных мер в ответ на финансовый кризис.

«Двадцать лет назад экономические показатели ЕС и США были примерно на одном уровне. Сегодня Америка парит в небе, а Европа скатывается вниз. Бывший образцовый континент мира за несколько лет превратился в легкомысленного игрока», — отметил Орбан.

Ранее политолог Аграновский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году.