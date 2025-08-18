Американист назвал два сценария развития ситуации на Украине: оба провальные

Американист Геворг Мирзаян в разговоре с корреспондентом KP.RU высказал мнение, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа у союзников Киева есть только два сценария развития событий. По мнению эксперта, каждый из них непременно приведет к капитуляции.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал мнение, что участники встречи в Вашингтоне — лидеры некоторых стран-союзниц Киева — могут выбрать два сценария поведения. Первый — полное принятие всего, что им скажет президент США.

«Второй – взять "папочке" под козырек, дескать, все понимаем», — отметил эксперт.

Согласно второму сценарию эксперта, лидеры сделают вид, что готовы принять предложения американского лидера. На самом деле после возвращения в свою страну каждый из них будет продолжать помогать Киеву. Помощь будет зависть от возможностей конкретной страны: деньги, оружие или другие компромиссы. Геворг Мирзаян уверен, что в таком формате Европа продержится около трех-четырех месяцев. Без шефства США страны не справятся.

