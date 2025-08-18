Турция осталась в стороне: трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского пройдут в ОАЭ — названа дата

Трехсторонние переговоры между лидерами США, России и Украины пройдут в декабре в ОАЭ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования. Однако на текущий момент, считает политолог Перенджиев, рассматривать Стамбул как площадку для переговоров бессмысленно.

«Встреча на Аляске показала, что нам нет смысла переключаться на Стамбул. Если допустить тройственную встречу, то в любом случае это уже не Стамбул. Скорее всего, это будет одно из арабских государств, как вариант Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ выступали посредниками в обмене пленных между Россией и Украиной. Повышать значимость Стамбула как переговорной площадки нам уже не стоит», — пояснил эксперт.

Кроме того, Турция сама по себе не подойдет для переговоров между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, поскольку страна является членом НАТО и имеет неоднозначную позицию по спецоперации на Украине, отметил специалист.

«Анкара выступает на стороне больше Зеленского. Тем более, что обсуждаться будет вопрос, чтобы Украину не допустить в НАТО. Это не стоит обсуждать в стране Североатлантического альянса, потому что выбор площадки всегда несет символизм, а символизм влияет на характер переговоров и даже на его эффективность», — выразил мнение политолог.

Сам процесс встречи не предполагает быстрого решения, как считают в турецкой газете Milliyet. Поэтому торопиться нет смысла, несмотря на желание ускорить процесс, отметил специалист.

«Я думаю, что если встреча и состоится, то ближе к декабрю. Несмотря на то, что все двигаются к этому, пока что лето, и идут бои», — заключил Перенджиев.

