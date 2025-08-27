Американист считает, что Трамп ищет повод для прекращения поставок оружия Киеву

По информации издания, американский лидер заявил, что ждет от Киева действий для урегулирования украинского кризиса. Президент предупредил, что если киевский режим не добьется урегулирования конфликта с Россией, США введут против Украины санкции. Эксперт Ордуханян высказал мнение, что Трамп в первую очередь заинтересован в прекращении поставок вооружения.

«Основное, я думаю, это прекращение поставок оружия, и Трамп ищет для этого повод», — полагает Ордуханян.

По мнению американиста, в настоящее время на Украине еще развивается сельскохозяйственная и металлургическая отрасли. Американский президент может ввести запрет экспорта на продукцию данных сфер. Необходимости во введении санкций в других отраслях нет из-за их невостребованности.

Американист Ордуханян высказал мнение, что не всегда к заявлениям Трампа стоит относиться серьезно. Возможно, американский лидер не намерен вводить никаких санкций. Он мог публично заявить так, чтобы побудить стороны серьезно относиться к возможности урегулировать конфликт мирным способом.

