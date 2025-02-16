Американист усомнился в предположениях о возможном прибытии Трампа в Россию

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не будет приезжать в Россию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский лидер может прибыть в Россию в любой момент, как только его визит будет согласован. Видео с подобным заявлением размещено в телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Эксперт Михаил Синельников-Оришак считает, что заявления лидеров России и США о совершении визита друг другу — не более, чем проявление дежурной вежливости политиков.

По мнению американиста, в настоящее время между странами нет четких договоренностей относительно того, каким способом удастся урегулировать конфликт на Украине. У России и США осталось много неразрешенных проблем. Учитывая отношения между странами, их лидерам будет сложно согласовать время и место возможного визита.

«Визит Трампа в Россию в обозримой перспективе практически исключен. Нет никаких предпосылок и смысла для его приезда», — высказал мнение эксперт.

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