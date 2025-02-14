В Кремле высказались о судьбе «Большой семерки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Большая семерка» (G7) больше не соответствует современным геополитическим реалиям и утратила свою релевантность. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Песков отметил, что центры экономического роста и влияния активно перемещаются в другие регионы мира, что делает формат G7 менее значимым на международной арене.

«Во-первых, даже с той точки зрения, что, скажем так, она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту — по разным параметрам экономического и социального роста», — отметил Песков.

Вместо сотрудничества в рамках G7, подчеркнул представитель Кремля, Россия заинтересована в развитии отношений со странами «Большой двадцатки» (G20). По его словам, именно этот формат является «экономическим локомотивом мира».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть Россию в состав G7. По информации источников, американский лидер выразил поддержку идее о расширении группы с учетом актуальных вызовов и необходимость сотрудничества с РФ для решения глобальных проблем.