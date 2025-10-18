Американский актер Стивен Сигал хотел бы сняться в российском кино

Стивен Сигал заявил информагентству ТАСС о намерении продолжить карьеру в России, высказав заинтересованность в съемках в местных кинопроектах.

Стивен Сигал, американский актер, принявший российское гражданство в 2016 году, был удостоен в 2024 году государственной награды — ордена Дружбы. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отметив таким образом вклад Сигала в развитие культурно-гуманитарных связей. Хотя в настоящее время актер не занят в кинопроектах, в интервью ТАСС он выразил намерение возобновить карьеру и сняться в российском кино.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — ответил собеседник агентства.

Звезда культовых боевиков «Над законом» и «В осаде» подтвердил, что уже изучает предложение о съемках. При этом Сигал, чья известность пришла после участия в таких работах, как «В смертельной опасности» и «Патриот», предпочел не вдаваться в детали будущего проекта.

Ранее сообщалось, что отец американского предпринимателя Маска назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире.