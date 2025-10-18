Отец Илона Маска назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости признался , что считает Москву самой впечатляющей столицей в мире.

По информации издания, Эррол Маск уже признавался в любви к российской столице. Он посещал Москву в июне с целью участия на Форуме будущего 2050. Тогда отец американского предпринимателя положительно оценил уровень развития столицы РФ.

Эррол Маск сравнил Москву со столицами других стран. Он рассказал, что передвигаться по улицам Лондона крайне опасно. По его мнению, в любой момент в человека могут плеснуть кислотой. Собеседник агентства напомнил о недавних событиях, которые происходили в США. Так, президент Дональд Трамп был вынужден ввести армию из-за массовых беспорядков на улицах столицы. Эррол Маск рассказал, что люди убивали друг друга и грабили.

«Вашингтоне — это ад», — высказал мнение Эррол Маск.

Эррол Маск высказал мнение, что россияне на данный момент могут гордиться развитием своей столицы. Ранее в интервью РИА Новости бизнесмен рассказал, что был удивлен безопасностью на улицах Москвы, чистотой и порядком.

«Это (Москва. — Прим. ред.) , безусловно, самая впечатляющая столица в мире», — отметил Эррол Маск.

