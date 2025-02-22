Американский осужденный впервые за много лет выбрал казнь методом расстрела

По данным издания, подобную меру наказания выбрал сам осужденный — 67-летний Брэд Сигмон. Мужчина отказался от электрического стула из-за того, что не хочет быть сожженным. Таким мнением поделился его адвокат. Юрист добавил, что расстрел — не более гуманная альтернатива.

Согласно данным издания, в расстреле примут участие трое добровольцев. Они будут находиться от осужденного на расстоянии примерно в 4,6 метров. В области сердца осужденного установят мишень. Его посадят на стул и привяжут к нему ремнями. На голову наденут капюшон. По данным СМИ, в период с 1976 года лишь трое заключенных были казнены таким способом.

Издание отметило, что мужчину приговорили к казни за то, что он забил до смерти битой родителей своей бывшей девушки. Предполагается, что они находились в разных комнатах, но Сигмон подбегал к ним поочередно и наносил удары. После похитил девушку. Угрожая ей пистолетом, принудил сесть в автомобиль, но она смогла выбраться и убежать. Мужчина стрелял ей вслед. Преступление было совершено в 2001 году. Казнь назначена на 7 марта. В штате, где пройдет процедура, подобный метод выбран впервые.

«Последний шанс Зигмона сохранить себе жизнь может заключаться в том, чтобы попросить губернатора-республиканца Генри Макмастера сократить срок его заключения до пожизненного без права на досрочное освобождение», — сообщил AP.

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