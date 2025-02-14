Влюбленные из Орловской области до смерти забили друг друга молотком

В селе с название Заречье Орловской области произошел странный инцидент, фактически – сюжет для фильма ужасов. Как пишет SHOT, влюбленные просто забили друг друга молотком.

Журналисты сообщают, что в съемной квартире на улице Музалева отдыхала 31-летняя девушка и 33-летний возлюбленный, но потом они переругались и схватились за молоток. По очереди они били друг друга одним инструментом.

В итоге парочка умерла от обильной кровопотери, а рядом с ними криминалисты нашли и окровавленный молоток. Идет расследования дела об «Убийстве», точную причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее стало известно о том, что в Раменском были задержаны подростки, которые набросились с молотком на мужчину прямо на улице.