Американский сервис ухудшил условия для стримеров из России

По информации издания, в Сети появилось много жалоб от пользователей сервиса Twitch из-за низкого качества расширения. По их словам, ранее был доступно 1080p. Теперь же стримы получается снимать при показателе в 720p.

Журналист Rozetked решил проверить правдивость комментариев. По его словам, установить качество выше показателя 720p/60 fps невозможно. С IP других стран Twitch продолжает показывать стримы в 1080p. В панели выбора другие предложения исчезли. 720p — самый высокий показатель.

По данным издания, официального комментария представители сервиса не опубликовали. Один из стримеров обратился в техническую поддержку Twitch. Он опубликовал предоставленный ответ. В частности, качество трансляций в России было снижено до 720p по причине целесообразного распределения меняющихся затрат.

По информации издания, ограничения также были введены в некоторых других регионах весной 2025 года. У пользователей РФ во время стрима появляется уведомление, что автоматическая настройка более низкого качества связана с месторасположением пользователя из этого региона.

«В некоторых странах также есть возможность выбора качества в 1440p — она появилась весной 2025 года в ограниченной группе регионов. Если стрим ведётся в 1440p, у пользователей из России указывается, что ограничения связаны с местоположением, что было и раньше», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что в российском регионе запретили публиковать данные о БПЛА и работе ПВО.