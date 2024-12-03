TagilCity: жители Нижнего Тагила четыре дня дышали вредными веществами

В Нижнем Тагиле четыре дня подряд были зафиксированы превышения различных веществ-загрязнителей, сообщил tagilcity.ru.

Согласно данным «Уральское УГМС», 28 ноября в Нижнем Тагиле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. В частности, уровень предельно допустимой концентрации превышал показатели в 1,5 раза. Нормы оксид азота, сероводорода и диоксид азота также были превышены 29 ноября.

30 ноября в городе, согласно данным ведомства, также были замечены завышенные показатели сероводорода и диоксида азота. Кроме того, эти же вещества в превышающей норме были обнаружены в окружающей среде 1 декабря.

TagilCity обращает внимание, что при длительном воздействии на организм человека указанных выше веществ у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, появляться першение в горле, головная боль и тошнота. Вещества в превышенной норме являются загрязнителями окружающей среды.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска сообщили о едком дымке в воздухе и запахе гари, которые, по их мнению, негативно влияют на общее самочувствие горожан. Особенно страдают люди с некоторыми хроническими заболеваниями.