«Сказала, что к подруге»: мама студентки из Подмосковья раскрыла подробности пропажи дочери в Турции

В Турции пропала 21-летняя студентка из подмосковного Одинцово. Последний раз на связь с родственниками девушка выходила 17 марта. Мать пропавшей рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробности исчезновения дочери и обратилась к гражданам Турции, а также россиянам со знакомыми за границей с просьбой оказать содействие в поисках.

«Не говорила, что летит в Турцию»

В турецких группах в соцсетях начала активно распространяться ориентировка на 21-летнюю Кристину М. из подмосковного Одинцово, которая больше недели не выходила на связь с родственниками.

Тревогу забила мама девушки Елена Д. — в ориентировке она указала, что дочь выехала из России 26 февраля и прибыла в Сербию — в Белград. В последний раз местоположение Кристины было установлено в Стамбуле. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с матерью пропавшей. Елена рассказала, что была не в курсе намерений дочери о поездке в Турцию.

«Она не говорила, что летит в Турцию. Она сказала: „Я к подруге“… Говорила, что одна, но точно я не знаю», — сообщила женщина.

Последний раз Кристина связывалась по переписке с родственниками 17 марта, уточнила Елена. Мать пропавшей обратилась в Генконсульство Турции, на данный момент местонахождение студентки выяснить не удалось. Отправиться в Стамбул самостоятельно у женщины нет возможности. Кроме того, она объяснила, что даже не знает, как вести поиски в чужой стране на незнакомом языке.

«Они (Генконсульство Турции) сегодня начали со мной разговаривать, но пока от турецкой полиции нет ничего. Наша полиция старается, но они могут действовать только на территории РФ», — рассказала мать.

Елена обратилась к гражданам с просьбой помочь в поисках дочери:

«Может, у кого-то есть знакомые сотрудники в аэропорту. Просто посмотреть: 16–17 марта (может, мы где-то ошиблись датой). Попросить помочь тех, кто живет в Турции, сотрудников аэропорта: нам нужны фотографии с камер слежения, нужна какая-то информация от полиции».

Что известно о пропавшей

Кристина — студентка юридического колледжа, по словам матери, в последнее время официальной работы у нее не было. Согласно данным в анкете на «Профи.ру», девушка специализируется на нутрициологии и фитнесе.

«Она у меня живет одна с 18 лет, очень скрытная. Особо меня не посвящает, говорит: „Это нарушает мои границы“… Я вообще не знаю ее знакомых, к сожалению», — поделилась мама пропавшей.

Елена переживает, что у Кристины могли возникнуть проблемы с полицией в Стамбуле. Страх в ней породили истории в соцсетях о задержаниях в Турции «за какой-то перевод», рассказала женщина. Но все-таки она не верит, что дочь могла попасть в подобную ситуацию.

Женщина также не исключает, что с дочерью могло произойти нечто страшное. Ведь накануне появилась информация, что Кристина боится некоего мужчину. Однако Елена продолжает поиски дочери, надеясь также на помощь граждан.

