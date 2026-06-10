Лекарственные растения: собирать можно, но осторожно — советы биолога

Собирать лекарственные растения следует с повышенной осторожностью. О том, как правильно подготовиться к сбору и куда обращаться за консультацией, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Пещанская, сообщил newstracker.ru.

По словам специалиста, прежде чем отправляться на заготовку трав и других растений, необходимо заранее изучить их внешний вид. Если такую информацию найти не удалось, подчеркивает Екатерина Пещанская, то растение, которое вызывает интерес, нельзя собирать.

«Лучше открыть официальные источники или научные книги, где можно узнать достоверную информацию о составе этих растений и о том, можно или нельзя собирать их», — объяснила биолог.

Эксперт поясняет, чтобы правильно различать виды, важно знать ботанические особенности и отличительные характеристики растений. Если возникают сомнения в принадлежности того или иного растения к конкретному виду, от его сбора и заготовки следует отказаться.

«Можно проконсультироваться у специалистов в этой области: у биологов или ботаников по вопросу отличия ядовитых растений от неядовитых», — добавила спикер.

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