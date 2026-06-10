В «Динамо» опровергли информацию о чрезмерно высокой зарплате тренера Шварца

«Динамо» объявило о возвращении Шварца 22 мая. Немецкий специалист сменил Ролана Гусева, который руководил бело-голубыми с осени прошлого года. Сообщалось, что ежегодная зарплата Шварца в «Динамо» составит €2,4 млн.

«В различных СМИ было немалое количество странных вбросов по поводу его зарплаты. Назывались суммы, взятые с потолка. Понятия не имею, откуда люди вообще брали эти цифры. Я считаю, что в итоге мы подписали договор на хороших условиях как для клуба, так и для самого тренера», — сказал Ивлев.

Московское «Динамо» финишировало в РПЛ на седьмом месте, провалив первую половину турнира.

Ранее полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны французского ПСЖ.