В «Динамо» опровергли информацию о чрезмерно высокой зарплате тренера Шварца
Глава «Динамо» Ивлев о зарплате Шварца: «Назывались суммы, взятые с потолка»
Фото: [ФК «Динамо»]
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал информацию СМИ о чрезмерно высокой зарплате нового главного тренера команды Сандро Шварца. Слова функционера приводит ТАСС.
«Динамо» объявило о возвращении Шварца 22 мая. Немецкий специалист сменил Ролана Гусева, который руководил бело-голубыми с осени прошлого года. Сообщалось, что ежегодная зарплата Шварца в «Динамо» составит €2,4 млн.
«В различных СМИ было немалое количество странных вбросов по поводу его зарплаты. Назывались суммы, взятые с потолка. Понятия не имею, откуда люди вообще брали эти цифры. Я считаю, что в итоге мы подписали договор на хороших условиях как для клуба, так и для самого тренера», — сказал Ивлев.
Московское «Динамо» финишировало в РПЛ на седьмом месте, провалив первую половину турнира.
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