«Весна и лето — самые красивые сезоны»: гид рассказала об особенностях курортов Кавказских Минеральных Вод

Курорты Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье остаются популярными в любой сезон. О том, в какое время года отдыхающие приезжают чаще и какие необычные места выбирают рассказала горный гид и аккредитованный экскурсовод по КМВ Валерия Ермак, сообщил newstracker.ru.

Собеседница отметила, что весенний период и первые месяцы лета входят в число наиболее привлекательных сезонов на Кавминводах. Причина — массовое цветение растений, насыщенная зелень горных склонов, голоса птиц и впечатляющие закаты.

«Туристы получают самые запоминающиеся впечатления после прогулок. Однако именно в весенний период погода нестабильна: часто можно попасть под дождь или сильный ветер», — уточнила Валерия Ермак.

Осень, по замечанию гида, отличается яркостью красок, теплой погодой и живописными пейзажами.

«Осенью температура в 20 градусов может стоять до середины ноября. В этот период, помимо обычных отдыхающих, приезжают школьные экскурсии, из-за чего в парковых зонах не протолкнуться», — рассказала гид.

Бывалые путешественники, неоднократно посещавшие этот регион, предпочитают искать нестандартные природные объекты, уточнила эксперт. В числе таких достопримечательностей — грот с вечной мерзлотой, расположенный на горе Развалка в районе Железноводска.

«В горном массиве большое количество горизонтальных и вертикальных трещин. Зимой в них скапливается холодный воздух, охлаждающий толщу горы. Летом же сохраняется постоянная минусовая температура, так как лед в расщелинах не успевает оттаять», — пояснила Валерия Ермак.

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