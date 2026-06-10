Проверка из‑за советского прошлого: жительница Чалбышево рассказала, как оказалась под прицелом миграционной службы

В Красноярском крае сотрудники миграционной службы приступили к проверке документов местных жителей, которые в эпоху СССР проживали в союзных республиках. Жительница села Чалбышево Енисейского района Юлия провела в этом населенном пункте более 35 лет — здесь она живет с раннего детства. В середине апреля 2026 года женщину, по ее ощущениям, до глубины души встревожил неожиданный звонок из миграционного подразделения. Специалисты попросили предоставить документы, подтверждающие законность ее пребывания на территории Российской Федерации, сообщила prmira.ru.

«Мне позвонили из миграционной службы Енисейска, попросили приехать на прием, чтобы сдать паспорт, якобы он выдан мне необоснованно, и гражданства РФ у меня не имеется. Я всю жизнь тут живу, я тут ходила в садик, школу, окончила университет. У меня ИП, я плачу налоги. Но каким-то образом, прожив в России 35 лет из своих 40, я вдруг стала не гражданином РФ», — рассказывает Юлия корреспонденту «Проспекта Мира».

По информации издания, женщина лично посетила миграционную службу. Паспорт у нее изымать не стали, однако сотрудники разъяснили, что в ближайшее время проведут проверку законности получения ею российского гражданства.

В настоящий момент Юлии известно, что сотрудники миграционной службы направляли запросы по месту ее учебы, а также изучали иные обстоятельства ее биографии. Однако проверочные мероприятия до сих пор не завершены.

Отец женщины уже ушел из жизни, а мать последние десять лет проживает в удаленном поселении староверов, затерянном в тайге, где отсутствует какая-либо связь. Сама Юлия полагает, что именно по этой причине проверка так и не коснулась ее матери.

«Сколько зарубежных граждан из бывших стран СНГ сюда заезжает в Россию. Почему же они ко мне придрались, к человеку, который тут вообще постоянно живет?» — задается она вопросом.

По информации издания, своей историей Юлия поделилась в социальных сетях. Женщина уже длительное время занимается продажей дикоросов и изделий из них через интернет, поэтому у нее сформировалась обширная аудитория подписчиков. В комментариях к ее посту откликнулись десятки людей, которые также оказались в схожей ситуации.

«Но вскоре мне позвонили из миграционной службы и попросили закрыть комментарии к публикациям. Сказали, что им неприятно читать, потому что там некоторые комментаторы ругали сотрудников службы. Они просили по-человечески, я пошла навстречу и закрыла», — говорит Юлия.

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