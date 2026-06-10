В Московской области дали прогноз пожарной опасности в лесах на 10–12 июня

Как сообщил комитет лесного хозяйства Московской области, 9 июня на землях гослесфонда региона очагов возгорания не было.

Прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на ближайшие дни выглядит следующим образом. 10 июня по всей территории области предполагается уровень опасности III класса.

11 июня в большинстве районов сохранится III класс, однако в ряде лесничеств — Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — ожидается повышение до IV класса.

12 июня прогнозируется дальнейшее нарастание угрозы: на преобладающей части территории области ожидается IV класс пожарной опасности, исключение составят Егорьевское, Орехово‐Зуевское и Шатурское лесничества, где прогнозируется III класс.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе установится преимущественно теплая погода: дневные температуры ожидаются в диапазоне от +26 до +34 °C, ночные — от +15 до +19 °C. Небо будет в основном ясным, местами возможны кратковременные грозы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.