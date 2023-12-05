Аналитик Мильчакова рассказала, что способствует ослаблению рубля

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что влияет на ослабление курса рубля и увеличение курса евро, сообщает RT .

На ослабление рубля влияют два фактора. Первый - это обстановка на Ближнем Востоке. Геополитическая ситуация тесно связана с финансовым рынком. Второй - это ожидаемые заседания ФРС, ЕЦБ и ЦБ России, на которых примут решение о размере процентных ставок.

Решение Центрального Банка по ключевой ставки окажется приоритетным для стабилизации курса рубля. До этого времени эксперт прогнозирует волатильность российской валюты.

Стоит отметить, что повышение ключевой ставки в нынешнем году было принято уже не один раз. Это автоматически отражается на рынке недвижимости, ведь многие россияне приобретают жилье в ипотеку.

«Рынки опасаются, что ФРС и ЕЦБ могут все-таки повысить процентные ставки, так как инфляция в США и еврозоне, хотя и замедлилась, но остаётся выше целевых значений ФРС и ЕЦБ в 2% в год», — уточнила RT Мильчакова.

На повышение курса евро влияет позиция рубля. Значение имеют и другие мировые резервные валюты. Эксперт предполагает, что в ближайшее время ожидается колебание курса евро.

«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5—99,5 рубля», — считает аналитик.

Во вторник, 5 декабря, был зафиксирован рост курса евро. В последний раз скачок произошел 7 ноября. Теперь же показатель превысил 99 рублей, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее профессор Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему россиянам не стоит покупать доллар, как это принято делать к завершению года, а также спрогнозировала, когда ожидается укрепление курса рубля.