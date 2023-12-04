«Времена меняются»: выяснилось, почему не стоит покупать доллар в конце года

Курс доллара уже долгое время демонстрирует признаки стабильности и с 15 ноября, по данным Мосбиржи, колеблется в пределах 88-90 рублей за единицу.

Однако, несмотря на то, что покупка иностранной валюты наряду с банковскими вкладами долгое время являлись одними из самых популярных инструментов сбережений у россиян, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова предостерегла от такой инвестиции в нынешних реалиях.

«Времена меняются, и уже сегодня текущая волатильность доллара заставляет инвесторов проявлять особую осторожность при краткосрочных инвестициях», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наметившееся укрепление позиций России в мировой экономике и достижения в ходе СВО не дают доллару вырваться за рубеж в 100 рублей, уточнила экономист.

«При этом, как мы видим, резкого укрепления рубля также не происходит ввиду ряда ограничений по экспорту, правительственных сдерживающих мер и отложенного действия санкций. Покупка доллара сегодня может привести к потере в рублевом эквиваленте, так как исторически национальная валюта укрепляется к началу календарного года, поскольку сезонно баланс спроса и предложения на валютном рынке в условиях сокращения импорта складывается в пользу рубля», — добавила Проданова.

При этом в долгосрочной перспективе, подытожила она, резких падений курса национальной валюты по отношению к доллару при неизменной геополитической позиции России ждать не стоит. На сегодняшний день инвесторам стоит обратить внимание на более стабильную валюту — юань.

Ранее мы сообщали о том, что Швейцария замораживает российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов.