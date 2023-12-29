Аналитик считает, что в 2024 году для РФ произойдут важные изменения на рынке газа

Аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков подвел итоги 2023 года для членов ОПЕК+ и спрогнозировал, что ждет организацию в 2024, сообщает oilcapital.ru .

«В 2024 году самые яркие изменения могут быть в газовой сфере.», - эксперт прогнозирует, как пройдет 2024 год для РФ

Эксперт рассказал, что с момента создания организации ее полномочия изменилась. Раньше члены могли корректировать цены и влиять на обстановку на рынке.

«Но сегодня ситуация для картеля угрожающая. ОПЕК+ все чаще сокращает объем добычи. Это делается для балансировки рынка, но тем самым картель снижает свою роль на мировом рынке.», - рассказал «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

В 1985 году все члены организации сначала сдерживали цены, потом резко перестали это делать. В итоге цены обрушились. Аналитик Игорь Юшков не исключает, что в 2024 году может произойти аналогичная ситуация.

Многие страны, в числе которых США, не снижают цены, но продолжают занимать нишу. Эксперт также прогнозирует, что в 2024 году из организации может выйти один из участников.

«Стоимость нефти в 2024-м будет держаться в коридоре $80-90 за баррель. Для РФ это позитивный момент, ведь бюджет учитывает около $73 за баррель Urals», — объяснил эксперт.

Для России в 2024 году произойдут важные изменения. Некоторые страны, например, Болгария, уже заявляют о необходимости полностью перекрыть российские поставки газа в страны Европы. Возможно, странам ЕС удастся реализовать данный план.

Украина позволяет газу России поступать на территорию ЕС. США могут потребовать от Киева преградить транзит.

«В 2023-м Россия развернула поставки газа в Среднюю Азию, особенно в Узбекистан. В стране падает внутренняя добыча, но растет потребление.», - объясняет эксперт

Ранее мы сообщали, что программа губернатора Московской области по газификации региона позволила в 2023 году провести голубое топливо в 70 населенных пунктов. В 2024 году работа продолжится.