Аналитики «Авито Работа» назвали специалистов, которым резко повысили заработную плату

Аналитики отметили, что дефицит кадров произошел в офисной среде. О том, что персонала не хватает в промышленной сфере, известно давно. Теперь работодатели не могут найти квалифицированных бухгалтеров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, администраторов, офис-менеджеров. Без данных специалистов обходиться не получается, поэтому работодатели вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда.

В среднем за год уровень заработных плат вырос на такие показатели (по Ростовской области):

78% для менеджеров по продажам (средняя зарплата — 87,5 тысячи рублей);

27% для бухгалтеров (50 тысяч рублей в месяц);

20% для менеджеров по работе с клиентами (в среднем получают в месяц 60 тысяч рублей);

48% для администраторов (50,5 тысячи рублей в месяц);

58% для офис-менеджеров (50 тысяч рублей в месяц).

Ранее мы сообщали, что на площадке объявлений Авито появилось предложение приобрести галстук телеведущего Такера Карлсона, в котором он якобы брал интервью у президента России Владимира Путина.