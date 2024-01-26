Аналитики «Авито Работа» перечислили подходящие вакансии для пенсионеров

Аналитики «Авито Работа» перечислили подходящие вакансии для соискателей пенсионного возраста, сообщает rostovgazeta.ru . Отмечается, что пенсионеры могут легко трудоустроиться в любой отрасли, причем на лояльных условиях. Главная причина такой тенденции — дефицит кадров во многих регионах.

Еще одна причина заключается в большом стаже соискателя и многолетнем профессиональном опыте. Аналитики также заметили, что пенсионеров готовы взять на работу и без определенных навыков при условии дальнейшего обучения.

Имея профессиональное образование, можно трудоустроиться швеей, инженером, преподавателем по подготовке к школе, делопроизводителем или инструктором по вождению. Средняя заработная плата, например по Ростовской области — 30 тысяч рублей. В редких случаях есть фиксированный график работы. Чаще всего предлагают выходить на работу несколько раз в неделю или в любое время среди дня.

Для кандидатов пенсионного возраста без специальных навыков подходят такие вакансии: администратор химчистки, шлифовщик-сборщик, сотрудник парковки, продавец-консультант. Средняя заработная плата — 27 тысяч рублей или посуточная (от 1500 рублей).

Ранее представитель интернет-рекрутмента Екатерина Кузьмина поделилась рекомендациями, как работодателям создавать условия для сотрудников, чтобы они не увольнялись в условиях дефицита кадров.