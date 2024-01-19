Эксперт Кузьмина дала рекомендации работодателям, как удерживать сотрудников

Представитель крупнейшего интернет-рекрутмента Екатерина Кузьмина высказала мнение, что в республике Татарстан зафиксирован дефицит кадров, пишет интернет-портал KazanFirst. Причины данной тенденции — частичная мобилизация, в рамках которой некоторые мужчины отправились в зону СОВ, критическая ситуация, которая сложилась в демографическом аспекте и миграционные проблемы. Эксперт дала рекомендации, как работодателям привлекать сотрудников.

Эксперт уверена, что в ближайшее время ситуация на рынке труда в Татарстане не изменится: соискателей больше не станет. Дефицит наблюдается во всех сферах труда, но есть те сферы, где наиболее остро стоит проблема. Особенно требуется сотрудники розничной торговли, дворники, курьеры, сантехники, сварщики.

«В ряде профессиональных сфер ситуация не выглядит так критично. Например, в сфере искусства и развлечений, маркетинге и рекламе, высшем и среднем менеджменте, стратегии и инвестициях, ИТ наблюдается здоровая конкуренция. Это традиционно «беловоротничковые» сферы, обычно с более высокими зарплатами, куда соискатели идут с большей готовностью. Но зарплаты «синих воротничков» в ряде сфер не уступают, а то и превышают доходы «белых»», — рассказала представитель крупнейшего интернет-рекрутмента рассказал Екатерина Кузьмина.

Эксперт считает, что привлекать жителей других районов — не способ решения проблемы. Современные люди не готовы к переезду. Дефицит кадров наблюдается во всей России.

Работодателям эксперт рекомендует принимать на работу людей младшего и старшего возраста, организовывать обучение кадров, находить корпоративные поощрения для удерживания сотрудников.

«Удержание в нынешних реалиях — новое золото. Нужно понимать, что запросы людей изменились, они больше не хотят работать только за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться. И речь идёт не только о высококвалифицированных «белых воротничках», для которых работа всегда была наполнена определённым смыслом, но и о представителях рабочего и линейного персонала», — делится с KazanFirst руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье

Эксперт Екатерина Кузьмина отмечает важность человеческого отношения к сотрудникам, умения решать различные рабочие проблемы и создавать благоприятный климат в коллективе. Эффективность найма легко повысить при помощи автоматизированных HR-процессов.

Ранее мы сообщали, что по мнению эксперта Марины Лопатиной, дефицит кадров можно решить при помощи трудовой миграции.