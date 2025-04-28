Аналитики Freedom Finance Global составили рекомендации для инвесторов

Эксперты отметили, что текущий уровень неопределенности наблюдался дважды за последние годы. В частности, обвал произошел в марте 2020 года, когда мир переживал последствия пандемии. До этого аналогичная ситуация сложилась в 2018 году, когда американский президент Дональд Трамп объявил торговую войну. Аналитики назвали нынешние экономические условия неоднозначными.

По данным издания, эксперты рекомендуют инвесторам следить за актуальной новостной повесткой. Эксперты считают, что соцсеть Х (Twitter) — один из самых достоверных источников. Аналитики рекомендуют не обращать внимание на критику в адрес соцсети. Кроме того, эксперты советуют покупать акции на снижении и использовать инструмент «стоп-лосс». Рекомендации актуальны для долгосрочных инвесторов.

«Краткосрочные инвесторы могут попробовать торговлю на откатах — она подходит для тех, кто следит за рынком в краткосрочной перспективе и хорошо умеет анализировать графики», — отметили аналитики.

Экономист Литвиненко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» спрогнозировала рост курса доллара до 93 рублей к июню.