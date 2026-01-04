Аналитики назвали популярные туристические направления в РФ и за границей на Рождество

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали два направления, где россияне планируют встречать Рождество, сообщили «Известия».

Аналитики пришли к мнению, что большинство россиян будут праздновать Рождество в Москве. На столицу приходится 16,7% внутренних бронирований . Данная тенденция наблюдалась и в прошлые годы. В 2025 году россияне могли снять номер в гостинице по всей стране в среднем за 10 700 руб. В нынешнем цены выросли до 12 150 руб.

В рейтинг 2026 года популярных городов для празднования Рождества вошли Санкт-Петербург, Ярославль, Рязань и Вологда. В 2025 году в данный перечень входила Коломна и Казань, однако предпочтения россиян изменились. На время рождественских праздников некоторые россияне покидают страну.

По данным аналитиков, самым популярным местом отдыха считается Таиланд. В ТОП-3 также вошла Турция и Китай. Менее востребованы по сравнению с 2025 годом оказались Узбекистан и Малайзия. Заметный рост спроса в 2026 году показала Франция.

