Аналитики назвали самые неприхотливые и урожайные сорта томатов

Для огородников приход весны означает начало нового сезона работ на участке. В марте начинается высадка семян. Эксперты назвали самые неприхотливые, но урожайные сорта томатов, сообщает mkset.ru .

Весной семена выращивают в телицах и в открытом грунте. В первом случае внимание стоит обратить на такие сорта томатов: «Бычье сердце», «Орлиное сердце», «Сибирский скороспелый», «Шапка Мономаха», «Пламя», «Верлиока», «Буденовка». Можно самостоятельно выбрать другой сорт, внимательно ознакомившись с инструкцией. Для теплиц, где влажно и жарко, выбирают устойчивые к недостатку света семена.

При выборе семян для открытого грунта следует помнить требования к ним:

переносят солнечные лучи;

устойчивы к изменениям погодных условий.

Низкорослость растений станет только бонусом. Перечисленным требованиям соответствуют такие сорта: «Волгоградский 5/95», «Белый налив», «Минусинский крупный», «Новичок», «Лисичка» и «Любань».

Аналитики также напоминают, что каждый сорт имеет собственное предназначение. Одни томаты будут добавлять изысканный вкус салату, а другие идеально подходят для консервации. Определенные культуры хорошо растут в конкретном регионе РФ.

Для лучшей всхожести опытные огородники перед посадкой замачивают некоторые семена в простой воде, но можно и соединить некоторые доступные ингредиенты. Ранее мы назвали ТОП-6 растворов для замачивания.