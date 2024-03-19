ТОП-6 растворов для замачивания семян перед посадкой
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Аналитики назвали ТОП-6 растворов для замачивания семян перед посадкой, сообщает ИА «МедиаКорСеть».
В инструкции семян указано, стоит ли замачивать их перед посадкой. Если да, то можно воспользоваться следующими растворами.
Замачивание в воде считается эффективным. Из-под крана воду брать не рекомендовано. Подходит талая, родниковая или просто отстоянная. Время замачивания зависит от культуры.
В водке замачивают любые семена, но максимальная всхожесть гарантирована для маслянистых (укроп, морковь, петрушка). Семена кладут в ткань, опускают в емкость с водкой на 15 минут и промывают проточной водой.
Марганцовку заранее всегда разбавляют водой (на литр берут 10 грамм). Опускают семена в емкость минимум на 15 минут, но держат не более получаса.
Сок алоэ также необходимо разбавлять с водой в пропорции один к одному. Сок выдавливают из листьев растений. В растворе выдерживают сутки. Запрещено использовать для тыквы, моркови, сельдерея и лука.
На сутки также оставляют семена в растворе с медом, который предварительно разбавляют с водой. В стакан теплой воды добавляют чайную ложку меда.
Самый простой способ — обработка семян раствором из магазина.
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