Аналитики назвали слабые стороны Трампа и Байдена

В США повторится история четырехлетней давности, когда за пост президента боролись Дональд Трамп и Джо Байден. Это стало понятно во вторник, 5 марта, после президентских праймериз. Аналитики разбирались, у кого больше шансов стать следующим президентом США, сообщает rosbalt.ru .

Оба кандидата вызывают опасения. Джо Байден уже на весь мир прославился как человек, который физически увядает. Занимать должность президента предстоит еще четыре года. Хватит ли у него на это сил, рассуждают американские избиратели и эксперты.

Дональд Трамп выглядит бодро и активно, но есть другая проблема — он является фигурантом многих дел.

«До нынешних выборов в истории США был всего один случай, когда основными кандидатами на президентских выборах два раза становились одни и те же политики — в 1952 и в 1956 годах за Белый дом боролись республиканец Дуайт Эйзенхауэр и демократ Эдлай Стивенсон», — отмечает rosbalt.ru.

Оба раза победу одержал республиканец Дуайт Эйзенхауэр. Он прославился как герой Второй мировой войны. Политик выступил с предложением соединять штаты автомобильными магистралями, которые до сих пор носят его имя.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда рад принять экс-президента США Дональда Трампа в любой должности.

Напомним, в России в 2024 году также состоятся выборы президента. Стартуют они уже в следующую пятницу, 15 марта. До 17 марта отдать свой голос каждый россиянин вправе за одного из четырех кандидатов.