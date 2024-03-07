Аналитики назвали слабые стороны Трампа и Байдена
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В США повторится история четырехлетней давности, когда за пост президента боролись Дональд Трамп и Джо Байден. Это стало понятно во вторник, 5 марта, после президентских праймериз. Аналитики разбирались, у кого больше шансов стать следующим президентом США, сообщает rosbalt.ru.
Оба кандидата вызывают опасения. Джо Байден уже на весь мир прославился как человек, который физически увядает. Занимать должность президента предстоит еще четыре года. Хватит ли у него на это сил, рассуждают американские избиратели и эксперты.
Дональд Трамп выглядит бодро и активно, но есть другая проблема — он является фигурантом многих дел.
«До нынешних выборов в истории США был всего один случай, когда основными кандидатами на президентских выборах два раза становились одни и те же политики — в 1952 и в 1956 годах за Белый дом боролись республиканец Дуайт Эйзенхауэр и демократ Эдлай Стивенсон», — отмечает rosbalt.ru.
Оба раза победу одержал республиканец Дуайт Эйзенхауэр. Он прославился как герой Второй мировой войны. Политик выступил с предложением соединять штаты автомобильными магистралями, которые до сих пор носят его имя.
Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда рад принять экс-президента США Дональда Трампа в любой должности.
Напомним, в России в 2024 году также состоятся выборы президента. Стартуют они уже в следующую пятницу, 15 марта. До 17 марта отдать свой голос каждый россиянин вправе за одного из четырех кандидатов.