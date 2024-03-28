Аналитики рассказали, как рассчитать стоимость путевки в лагерь в 2024 году

Эксперты уверены, что цены на путевки в детские лагеря в 2024 году вырастут, сообщает kursdela.biz . Анализ стоимости детского отдыха в оздоровительных учреждениях Челябинской области в 2023 году позволит понять, чего ожидать в нынешнем сезоне.

Смена в лагере «Черемушки» может длиться 10 или 14 дней. В первом случае стоимость путевки составляет 20 600 рублей, а во втором — 28 900 рублей. Только родителям школьников из других регионов приходилось платить больше денег.

Лагерь «Сапфир» также предлагает субсидии для челябинских родителей. Цены на 2024 год уже опубликованы. Стоимость смены продолжительностью 14 дней составит 26 333 рублей (для родителей из других регионов РФ).

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» предполагает отдых на протяжении 10 и 14 дней. Родителям необходимо заплатить 15 тысяч или соответственно 21 тысячу.

Эксперты рассказали, что стоимость путевок зависит от экономической ситуации и от внутреннего порядка в самом лагере. Например, чем меньше путевок купят на одну смену, тем выше будет их стоимость. Чем больше детей приедет, тем ниже цена. Согласно данным Российского союза туриндустрии, в 2024 году стоимость увеличится на 20% по сравнению с прошлогодними ценами.

Отдыхать в лагере можно не только летом. Ранее мы сообщали, что подмосковные ребята приехали на газовую профориентационную смену в детский лагерь «Смена».