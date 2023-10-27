Аналитики выяснили, сколько стоит превращение из мужчины в женщину для работы в борделе

Периодически в России выявляют бордели, где работают женщины, которые ранее были мужчинами. Эксперты рассказали, сколько денег необходимо сначала потратить на преображение в женщину, чтобы потом зарабатывать в борделях, сообщает newizv.ru .

Этнические бордели - термин, который уже закрепился в российском обществе. Выходцы из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и не только, приезжают в Россию на странные заработки. В борделях зарабатывают многие девушки, но зафиксированы случаи, когда в роли рабынь выступают мужчины.

Важно понимать, что работают в борделях именно мужчины. Таких людей называют трансвеститами. Они отличаются от трансгендеров тем, что не испытывают дискомфорта в своем теле и не делают операции по смене пола. Они преображаются в женщин исключительно для создания образа.

Фото: [ newizv.ru ]

Издание опубликовало фото мужчин-трансвеститов. На первый взгляд их очень сложно отличить от сексуальных девушек: длинные ухоженные крашеные волосы, сексапильные пухлые губы, модные широкие брови, тату.

Пластический хирург Юсуп Хатуев перечислил процедуры, которые позволяют добиться такого эффекта: импланты в ягодицы, липосакция, лицевая хирургия и различные косметические услуги, создание женской груди. Эксперт назвал приблизительные цены. Минимальная сумма составила 2.5 миллиона рублей. Столько надо заплатить, чтобы визуально напоминать женщину. Пластический хирург Василиса Перушкина подтверждает, что стать женщиной - это дорогое удовольствие.

«Средняя стоимость по клиникам Москвы: увеличение (контурная пластика) губ, скул, подбородка филлером на основе гиалуроновой кислоты сертифицированным препаратом — от 15 до 30 тысяч рублей за 1 мл, препарата, во время процедуры может использоваться в среднем 4 мл, стоимость увеличения груди в среднем 350 тысяч, блефаропластика век 100-150 тысяч в зависимости от объёма выполняемой операции, ринопластика 300-350 тысяч, наращивание волос начинается примерно от 10 тысяч», - рассказал пластический хирург Василиса Перушкина из клиники Seline Clinic

Автор материала задается вопросом, откуда у мигранта, который приезжает на заработки, есть такие деньги. И отвечает так: вероятно, существуют инвесторы, которые превратили такое преображение в бизнес. Они вкладывают деньги, чтобы зарабатывать на мужчинах.

«Самим секс-работникам, как показывает правоприменительная практика, теперь грозит не только административная статья за проституцию, но и уголовная — за ЛГБТ-пропаганду. Устоявшаяся практика рассмотрения таких дел — это штраф в размере 100-200 тыс. рублей и последующая депортация из России», - пишет издание «Новые Известия»

Периодически правоохранительные органы выявляют подобные бордели и привлекают к ответственности их владельцев. В Москве такая практика активно ведется с 2014 года.

Специалист по антивозрастной медицине Станислав Нестерович ранее рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как оргазм влияет на иммунитет.